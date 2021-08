Odd Christian Eiking: "Seguiré luchando por mantener la camiseta roja en la Vuelta a España 2021"

El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty), líder de la Vuelta a España, aseguró en la jornada de descanso en Cantabria que está dispuesto a defender el maillot rojo al máximo, aunque admitió que "será difícil competir con los grandes favoritos".

Eiking, líder durante una semana, entrará en la semana decisiva con 54 segundos de ventaja sobre el francés Guillaume Martin (Cofidis) y 1:36 minutos respecto al esloveno y gran favorito Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

"Nos estamos acercando al final de la carrera y aún quedan algunas fuerzas. Aprendí mucho durante estas seis etapas en las que he ido de rojo. El equipo y yo controlamos bien la carrera. Me siento mejor cada día, tal vez esta camiseta me da algo de motivación ", dijo Eiking.

Las jornadas clave legarán el miércoles y el jueves con dos finales en alto, primero en los Lagos de Covadonga y luego en el Alto de Gamoniteiru.

"Normalmente será difícil sobrevivir contra corredores de la talla de Roglic, pero lo daré todo y espero sorprenderme. No me sorprenderá ni decepcionará si tuviera que renunciar al maillot rojo. Esta Vuelta a España es dura y para mí ya es un gran éxito".

Para el director del Intermrché Wanty, Valerio Piva: "Eiking tiene un gran potencial. Es un corredor moderno, buen escalador. No tuvo la oportunidad de brillar al inicio de la temporada pero demostró que estaba en buena forma en el Tour de Valonia antes de ocupar la séptima plaza en la Clásica San Sebastián y la segunda en el Tour de Noruega. Tiene mucho potencial. Lucharemos contra los mejores en los próximos días, pero Odd está motivado por esta idea, y el equipo también ", concluyó Piva.