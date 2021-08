¿Por qué Nairo Quintana no estará en la Vuelta a España 2021?

Uno de los corredores ausentes en la Vuelta a España 2021 será el colombiano Nairo Quintana, perteneciente al equipo francés Team Arkéa Samsic.

El boyacense viene de competir en el Tour de Francia, donde terminó en la vigesimoctava posición. Igualmente, participó recientemente en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde finalizó en la casilla 69.

La razón por la cual Nairo Quintana no estará presente en la ronda ibérica es porque el Arkéa Samsic no asistirá a la competición, pues no es una escuadra World Tour y solo puede participar de la grandes vueltas con invitación de la organización.

Para esta edición, los organizadores de la Vuelta a España invitaron a los equipos españoles Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA y al Euskaltel-Euskadi.

Así las cosas, Nairo Quintana seguirá entrenándose en territorio colombiano, donde también ha adelantado compromisos comerciales relacionados con su marca propia.