Primoz Roglic se mantiene humilde respecto al liderato en la Vuelta a España: "Aún no he ganado"

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) aún no se siente ganador de la edición 76 de la Vuelta a Españal a pesar de la suculenta renta que tiene respecto al segundo clasificado, el español Enric Mas, a 2.38 minutos. El recuerdo del Tour 2020, cuando perdió ante Pogacar el maillot amarillo en la última crono, le vino a la mente en Mos.

"Aún no me veo como vencedor. Tengo experiencia en lo que puede llegar a pasar en una contrarreloj final, y sé que a veces puden cambiar las cosas, así que trataré de hacerlo en Santiago lo mejor posible y luego me sentiré ganador de hecho", dijo en meta el esloveno.

Roglic terminó en segunda posición, lo que le valió una bonificación de 6 segundos, un resultado que consideró positivo tal y como de desarrolló la etapa al final, con duelo entre los favoritos de la general.

"Estoy muy contento con el segundo lugar en esta etapa y con la forma en que se ha producido. No se puede pedir más. Principalmente estaba controlando a Adam Yates y Enric Mas, pero al final había muchos más corredores. Hay que estar súperfuerte para atacar y salir. Mantuve todo más o menos bajo control".

También se refirió Roglic al desarrollo de una etapa que comenzó con relativa tranquilidad y terminó con la explosión en la última subida, donde los hombres del podio se movieron para alterar algunas posiciones.

"La primera mitad de la etapa fue agradable. Marcamos el tempo, eso es lo que esperaba que hicieran los compañeros en la última etapa de montaña. Ineos corrió duro y la carrera estalló. Estoy deseando que llegue la contrarreloj del domingo. Hemos estado esperando esto, así que finalmente aquí estamos".