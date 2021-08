Rafal Majka le dedicó la victoria de la etapa 15 de la Vuelta a España a su fallecido padre

El polaco Rafal Majka (UAE Emirates) ofreció un recital fugado en solitario 87 kilómetros antes de imponerse en la meta de El Barraco, su primera victoria en 4 años, cuando ganó en la Pandera en la Vuelta 2017.

"Me encontré muy bien durante toda la etapa, la fuga era buena y mis compañeros me arroparon en todo momento, así que era una buena oportunidad para mi. Tenía claro que lo mejor era llegar en solitario, y sabia que si arrancaba con buen ritmo lo iba a lograr", comentó en meta.

Sin la obligación de disputar la general, Majka llegó a la Vuelta con el objetivo de un triunfo de etapa.

"La escapada ha sido larga, de 87 km, pero al sentir que tenía buenas piernas me sentí optimista. No vine a la Vuelta a luchar por la general, ya que después del Tour y de los Juegos Olímpicos necesitaba un descanso. En la etapa me dejaron salir con la fuga, me uní a Aru y luego ataqué para poner mi ritmo. Ya era difícil alcanzarme", relató.

Una lucha individual que dio el premio al ciclista de Zegartowice, de 31 años, seguro de sus fuerzas en todo momento.

"Sabía que iba a ganar, por eso fui más tranquilo en solitario. Mantuve a raya a Kruijswicj con un ritmo regular. El recorrido era duro, pero apropiado para mí", subrayó.

Majka tuvo una dedicatoria muy especial, emocionada, nada más atravesar la línea de meta. "Quería ganar por mi padre, que falleció hace 4 meses, y por mis hijos. Así que esta victoria es para ellos", dijo.