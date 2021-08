Rein Taaramae tuvo un susto en la etapa 4 de la Vuelta a España: "Realmente no sé cómo me caí”

Rein Taaramae (Intermarché Wanty) salvó el maillot rojo de líder de la Vuelta a España 2021 a pesar de haber sufrido una caída sin consecuencias a dos kilómetros de meta. Salvado el día, ahora pretende conservar el liderato dos jornadas más.

"Realmente no sé cómo me caí. Estaba muy nervioso y en un momento, cuando iba por dentro me caí, pero estoy bien. No tengo lesiones. Estoy un poco quemado, pero nada más", señaló el líder de la Vuelta a España en la línea de meta.

Rein Taaramae destacó el trabajo de su equipo en la defensa de la roja, obligado a tomar el mando del pelotón en la persecución a los fugados.

"Ha sido increíble ver a mi equipo al frente del pelotón durante mucho tiempo, hemos disfrutado la etapa todos juntos, ha sido hermoso", comentó.

A partir de ahora, Rein Taaramae ha hecho sus cuentas para calcular hasta cuándo podrá tener el privilegio de vestir con la camiseta roja.

"Si el miércoles no hay viento probablemente pueda quedarme con la camiseta roja, y el jueves hay una pequeña colina al final. Creo que tengo las piernas para aguantar si me posiciono bien al final de la subida. Creo que puedo mantenerlo dos etapas más y luego la etapa de Alicante será una gran batalla, y probablemente será demasiado difícil”.