Profesora intérprete de señas descubre que pastor abusaba de estudiante con problemas de audición

En la ciudad de Sao Paulo, Brasil , una menor de 13 años con problemas de audición llegó a su primer día de clases en compañía de un hombre que se presentó como su responsable. La escuela admite estudiantes que utilizan el lenguaje de señas para comunicarse.

La intérprete comentó para BBC que el hombre dijo: “Soy pastor y me ocupo de los intereses de la familia de ella. Hablo porque quiero que me digas si algún niño se le acerca. Quiero saber si hay un niño que le envía una carta, esas cosas. Como ella fue abusada en otra escuela, tengo esta preocupación”.

Para lo cual ella le respondió: “En primer lugar, soy intérprete y no le rindo cuentas a usted. Si tiene alguna pregunta, puede acudir a la dirección de la escuela”.

El religioso no estuvo de acuerdo con su postura e intentó convencerla en otras oportunidades, sin embargo, ella no accedió.

La mujer tuvo algunas sospechas de lo que estaba sucediendo con la menor, no obstante, decidió acercarse poco a poco y analizar algunas de sus conductas. Asegura que, durante los primeros días de clase, la niña se veía con mucha tristeza y angustia.

“Era una adolescente muy hermosa. Llamó mucho la atención de los chicos, pero debido a que es sorda y que estaba en un ambiente mayoritariamente auditivo, tuvo una mayor apertura con la intérprete, que necesita tener esa sensibilidad y construir un vínculo de confianza con el alumno”, sostuvo.

Con el tiempo, la intérprete identificó irregularidades en su comportamiento, descubrió que la adolescente mentía en algunas ocasiones y mostraba indicios acerca de querer contar algo.

Luego de tener más confianza, la estudiante preguntó a su maestra qué opinaba acerca de que un hombre tuviera una relación con una menor; más tarde reveló que solía dormir con frecuencia en la casa del pastor, ellos dos en la misma habitación mientras en otra estaba la esposa de líder religioso.

“Me conmovió mucho porque se trataba de mi misma religión. Empecé a darle vueltas al tema. Tenía sospechas desde el principio, pero poco a poco ella me empezó a decir que él la llevaba a pasear como a una esposa”, expresó la educadora.

También informó que el hombre continuaba presionándola para informarle sobre el comportamiento de la alumna.

“Él quería conocer cada paso que ella daba, como un halcón. Es algo diferente a lo que hace un padre o tutor preocupado. ¿Por qué una niña con un padre y una madre necesita que un hombre la lleve a cortarse el pelo, que la lleve de viaje?”.

Después de descubrir el incidente, la intérprete decidió denunciar al pastor y la escuela se comunicó con la madre de la menor, sin embargo, su reacción no fue la esperada.

“Ella (la madre) me maldijo, gritó y dijo que no me creyeran porque el pastor solo quería ayudar a la familia. Fuimos a la comisaría para hacer el examen físico de la niña ese mismo día y se encontró que ella había sido violada”, afirmó en la BBC.

En su testimonio ante la policía, la niña negó todo lo que le había comentado a su maestra.

La mujer estuvo algunos días fuera de la escuela, pero luego de su regreso se enteró de que el caso estaba siendo investigado y la familia de la estudiante se iba a mudar. Además, asegura que lamentablemente este no es el primer abuso que descubre.