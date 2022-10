Mujer de 70 años incursionó en OnlyFans: "Siento que por fin encontré algo en lo que soy buena"

Michelle Hardenbrook, una mujer estadounidense de 70 años, ha alcanzado éxito en OnlyFans gracias a su contenido erótico. Durante una entrevista con el medio británico Daily Star , ella aseguró que ganó $30.000 libras esterlinas en su primer mes (más de 153 millones de pesos colombianos).



"Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que por fin encontré algo en lo que soy buena", expresó. Michelle comentó que antes de llegar a OnlyFans trabajaba como secretaria, pero atravesaba una difícil situación económica. No obstante, fue despedida de dicho empleo a los 56 años y empezó a realizar masajes eróticos.

"Nunca supe a lo que quería dedicarme de grande. Cuando llegas a los 50 años y todavía no lo sabes, eso es muy descorazonador", dijo al medio citado. La mujer siguió buscando sustento para su familia y al mismo tiempo algo que superara sus expectativas. Fue así que llegó a OnlyFans.

Publicidad

Michelle incursionó en enero de 2020 y rápidamente ganó popularidad. Hoy es una de las creadoras de contenido más populares de la plataforma. "No hay muchas mujeres de más de 60 años que realicen este tipo de trabajo. Hay algunas. Aunque si observas las categorías de edad en OnlyFans verás que la mayoría de las personas tienen 20 años. Mucha gente parece tener la impresión de que ese es el único grupo de edad que debería hacer esto", comentó.

Pese a su éxito, la vida de Michelle no ha sido precisamente perfecta, pues aseguró que no tiene una buena relación con su familia. Dijo que "me siento realizada, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito con las personas que conozco y quiero porque estaría mal visto".

Y es que su hija menor, de 45 años, no habla con ella desde hace 20 años. "Estoy segura de que, si se enterara de lo que hago ahora, tendría más excusas para no verme. En su mente, todo lo malo que pasó en su vida es por mi culpa, pero yo pienso que es absolutamente lo contrario", agregó.



No obstante, la mujer sí tiene una buena relación con su hijo mayor, quien tiene una discapacidad: "Él me dice que si no fuera por mí, estaría muerto". Michelle concluyó asegurando que no se siente avergonzada de hablar de su vida sexual, pese a su edad.

"Las relaciones sexuales cambian a medida que uno envejece. Hay que hacer ciertos ajustes, pero puede seguir siendo tan satisfactorio, tan placentero y tan divertido. No creo que haya que dejar de hacerlo cuando se llega a cierta edad. Muchas mujeres, sobre todo cuando llegan a la menopausia, lo dejan. Aunque yo no"