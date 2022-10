A empujones, así desvararon un Transmilenio que se quedó parado en hora pico

Un curioso hecho que involucra otra vez un bus de Transmilenio se presentó el pasado sábado, 29 de octubre de 2022, en plena hora pico y quedó captado en video. Se trató de un articulado que se varó y entre varias personas tuvieron que ayudar a desvararlo.

Los hechos se presentaron en el municipio de Soacha, cerca del portal de San Mateo, donde la unión hizo la fuerza para poder mover el vehículo de transporte público.

De acuerdo con un reporte de Transmilenio, se presentó una falla mecánica en uno de los buses y por varios minutos, mientras se atendió la novedad, no hubo servicio en las estaciones San Mateo, Terreros y León XIII, pero al poco tiempo se restableció el paso.

El episodio no escapó de jocosos comentarios y bromas en redes sociales: “¿Te imaginas vivir en Suiza y perderte de esto?”, “mi jefe: ‘¿por qué llegaste tarde?’, no, pues me bajé empujar un Transmilenio”, “imagínate las futuras generaciones con el metro de Bogotá y perderse de eso”.