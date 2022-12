A esta niña le dijeron fea en clase y ella respondió con una bella lección

Sonya, la madre de Siahj Chase, le preguntó a su hija de cuatro años cómo le había ido en la escuela. La respuesta de la niña se convirtió en una denuncia de acoso escolar, pero también en una lección para los victimarios.

<<Sonya: ¿Qué tal la escuela hoy?>>

<<Siahj: Un niño me dijo que me veía…fea>>

Frente al insulto lanzado por su compañero de clase, Siahj sacó una de sus mejores armas: la inteligencia.

<<Sonya: ¿Y tú que le dijiste?>>

<<Siahj: Yo le dije: “no vengo aquí a marcar tendencias de moda. Vengo a aprender, no a verme bonita”>>

El niño, sin embargo, la agredió de nuevo por su aspecto físico, pero ella le tenía preparado el plato fuerte para el final.

<<Siahj: El niño me dijo “fea” de nuevo… y yo le dije: “¿te has mirado en el espejo últimamente? Adiós, hasta luego, que me vuelves loca”>>

La madre de Siahj decidió publicar el video en su cuenta de Facebook, para mostrarle al mundo lo orgullosa que se sentía de su hija.

Siahj, una niña que con tan solo cuatro años enfrentó el acoso escolar con sabiduría y valentía.