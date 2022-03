A Frailejón Ernesto Pérez le salió un primo costeño: se llama Man Glar y su ritmo es el vallenato

Frailejón Ernesto Pérez, un personaje del programa Cuentitos Mágicos de Señal Colombia, y su pegajosa canción han arrasado en las redes sociales.

“Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón”, dice uno de los versos más virales de la canción.

De acuerdo con el compositor de la canción, Carlos Correa, “decidimos escoger el frailejón porque es una planta que no conoce mucha gente y trabaja muy bien con el medioambiente, ayuda a purificar el agua quitándole el CO2 y purificándola con su mismo sistema de riegos, así puede llegar a los ríos mucho más limpia”.

Ante la acogida de esta versión de Frailejón Ernesto Pérez, qu aunque fue creada como un programa niños también ha tenido un gran alcance en jóvenes y hasta adultos, la Alcaldía de Barranquilla presentó al que llamaron su primo costeño: Man Glar.

“Hola, @SenalColombia, ¿sabían que Frailejón Ernesto tiene un primo costeño? En el #DíaMundialDelAgua les presentamos a 'Man Glar', quien en sus versos nos habla de su hogar único, donde se unen el río, el mar y la Ciénaga de Mallorquín. ¡Colaboremos para que sea viral! 🌊”, escribieron en el trino en el que compartieron una canción que, a ritmo de vallenato, habla de esta importante área vegetal.

En el #DíaMundialDelAgua les presentamos a 'Man Glar', quien en sus versos nos habla de su hogar único, donde se unen el río, el mar y la Ciénaga de Mallorquín. ¡Colaboremos para que sea viral! 🌊 pic.twitter.com/UPOp8w72B3 — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 22, 2022

“¡Hola, yo soy el Man-glar! ¡Hola, yo soy el Man-glar! Me gusta estar metido dentro del agua salá, me gusta estar metido dentro del agua salá. Así es como yo ayudo a prevenir las tormentas, también las temperaturas las ajusto, aunque no lo sepas”, dicen algunos apartes de la canción 'Man Glar', que promete popularizar el manglar y su cuidado.