A joven le negaron abordar un vuelo con su hámster y lo tiró por el inodoro

Belén Aldecosea dijo que lloró durante 10 minutos antes de tomar la decisión. Asegura que su decisión fue presionada por funcionarios de la aerolínea.

La mujer de 21 años tenía a Pebbles como parte de una terapia emocional para sobrellevar la noticia de un tumor cerebral benigno. Compró el vuelo desde Pensilvania para ir a Florida y la aerolínea le aseguró que sí podían abordar juntas.

Antes de subirse al avión, relata ella, miembros de la tripulación le advirtieron que estaba prohibido ir con su mascota. No valieron berrinches ni justificaciones: la orden era que no podía viajar con Pebbles.

Belén no quería alejarse de su pequeña amiga, así que intentó alquilar un carro para viajar, pero fue infructuoso. La única alternativa que le dieron en la empresa fue tirar al roedor por el inodoro.

Resignada, después de 10 minutos de lágrimas en el baño, la estudiante lanzó a Pebbles en la taza y se despidió de ella para siempre. Por un asunto médico era imposible cancelar el viaje.

El caso ocurrió el pasado 21 de noviembre, pero ha tenido repercusión más de un mes después porque Belén estudia la posibilidad de denunciar a la aerolínea por presionarla a tomar una decisión angustiante.

Entre tanto, portavoz de la aerolínea Spirit Airlines afirmó que en ningún momento le sugirieron lanzar al animal por la tasa del baño.