A joven le pusieron máscara de yeso y casi no se la puede quitar: ”Creo que me saqué mis pestañas”

Una joven estudiante pagó el precio de la belleza luego de que sus compañeras de clase la convencieron para que se pusiera una máscara de yeso con la premisa de que iba a limpiar su cutis. No obstante, sucedió todo lo contrario.

Una usuaria en TikTok, identificada como @nutritatrini, fue quien registró el jocoso momento de este experimento que salió mal, pues, después de que ella se pusiera la máscara de yeso, no pudo quitársela y se demoró casi una hora en removerla. Este viral hecho habría sucedió en Chile, según información de El Comercio.

En el video se puede ver que la estudiante se aplicó el yeso, no sin antes ponerse vaselina en toda la cara para que posteriormente fuera más fácil retirarla, pero parece que fue insuficiente porque la máscara no se despegaba y quedó adherida a su pelo. Ella pedía ayuda y se quejaba del dolor.

También lea: Parlamento japonés expulsa a legislador youtuber que nunca fue a trabajar

"¡Mis pestañas!, ¡creo que me saqué mis pestañas y las cejas también! ¡No, me está sacando las pestañas! ¡Me sacó las cejas, sí lo sentí!", se alcanza a escuchar a la menor angustiada.

Publicidad

Aunque la menor sollozaba de dolor y sus amigas intentaban ayudarla, estas últimas no podían contener la risa. Este video se volvió viral rápidamente en redes sociales, acumulando más de 38 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

Vea, además: Fue a visitar a su novia y el suegro lo puso a trabajar: “Yo solo venía a ver a su hija”

"No quería reír, pero es imposible", "¿Se puede sentir risa y desesperación por un video al mismo tiempo? Porque me pasó", "Mi ansiedad en todo lo alto después de ver esto" y "¿Cómo hace para respirar? Yo me hubiera muerto de ansiedad y nervios" fueron los comentarios de algunos internautas.

@nutritatrini Mi amiga no me hecho mucha vacelima y tenia todo el yeso PEGADO A MI PELO Y CARA ig:trini_chave ♬ sonido original - Tu nutrita💋🦦

Publicidad

Un día después, la joven publicó otro video en el que mostró los momentos antes de que le pusieran la máscara de yeso, cuando le aplican la vaselina y su apariencia luego de liberarse.

Al final, la tiktoker quedó con residuos pegados en la cara y para retirarlos con agua. Afortunadamente, sus pestañas y cejas quedaron intactas.

@nutritatrini No puedo sunir la ptra parte porque o si no me lo borrannnnn!! Pero asi quedeeee ig:trini_chave ♬ sonido original - Tu nutrita💋🦦

Otras notas de #LoMásTrinado: