A lo Mafe Walker: conductor de SITP invoca a extraterrestres con divertido video

Desde que Mafe Walker se viralizó en las redes sociales asegurando que habla "idioma alienígena", varios usuarios han expresado su opinión mediante comentarios y jocosos videos. Un ejemplo claro fue un conductor de SITP, quien realizó una grabación haciendo una parodia de la 'influencer intergaláctica'.



Este conductor bromeó relatando las situaciones que se presentan a diario en el servicio de transporte. "Te vas a colar por detrás, te cierro la puerta, quedas atrapado y me dices: ‘Abra la puerta’. Te vas a bajar, me timbras dos y tres veces, me da rabia y no paro, entonces me gritas: ‘Me va a llevar a la casa de su madre’", comentó.

Luego repite en varias oportunidades: "Me amo, te amo, me encuentras". Las reacciones en redes sociales no faltaron. "Dios trajo Twitter a mi vida para hacerme reír todos los días 😆😅🤣🤣🤣🤣" y "Yo quiero montarme en ese SITP 🤣🤣", fueron algunos comentarios.

Yo quiero montarme en ese SiTP 😂😂 pic.twitter.com/My9TYCmxwR — ᑕᖇIᔕTIᑎᗩ ᗪᑌᗩᖇTᗴ (@cduartec) July 19, 2022