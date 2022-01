A los 87 años, campesino colombiano lanza su primera canción

Aunque a veces puede parecer muy tarde para realizar algunos sueños, don Alcibiades Martínez demuestra a los 87 años que siempre es posible luchar por lo que se quiere.

Desde San Pablo, Nariño , Alcibiades Martínez ha compuesto decenas de canciones, esperando algún día dar a conocer sus letras.

Tras más de 15 años, uno de sus amigos, el productor Vladimir Meneses, le dio la oportunidad a este gran campesino de grabar su primer video musical con la canción ‘El hombre macho’.

Don Alcibiades afirma que su vida “era perdida porque nadie me paraba bolas. Después de grabar el video cambió mi suerte, ya me hablan y hasta me preguntas cuándo voy a grabar otro disco”.

El productor Vladimir Meneses conoció a don Alcibiades hace más de una década gracias a la pasión que tiene el campesino por la música.