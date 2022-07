A Luisito Comunica le niegan la entrada a discotecas en Corea del Sur: "Me discriminaron por viejo"

El influencer Luisito Comunica compartió con sus seguidores la curiosa experiencia que vivió en Corea del Sur, cuando se le negó la entrada en las discotecas por "viejo". El youtuber mexicano tiene 31 años.



"Ne memen, güey. Me acaban de discriminar por viejo... esperamos como media hora, ya que llegamos, me piden identificación y me dicen: ‘No, es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29′", dijo Luisito Comunica, entre risas.

El creador de contenido intentó ingresar a varios establecimientos, pero no lo logró. "Me dijeron que no, que tampoco puedo entrar si tengo más de 30. Qué curioso, ¿será una cosa de la vida nocturna de Corea del Sur, que no puedes entrar si tienes más de 30?", comentó.

En su último intento, Luisito Comunica dijo lo siguiente: "En este, el problema no fue la edad, el problema fue que no hablamos coreano. Para los turistas de más de 30, ¿qué nos queda, qué hacemos?".



Sin embargo, el influencer se tomó en broma la situación, pues compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías con el filtro que lo hace parecer un hombre de la tercera edad. "Cuando visitas Corea del Sur teniendo más de 30 👴🏼👵🏼", escribió.