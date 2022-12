A sus 3 años, esta alumna de taekwondo da lección de juego limpio

Mente honrada y cuerpo fuerte, esa podría ser la esencia del taekwondo, como lo promulgara su fundador, Choi Hong Hi. Hoy, una niña de tres años pone en práctica este conocimiento y les recuerda a los adultos lo que significa jugar limpio.

Sophie Wang, con tan solo tres años, es la alumna más joven del Premier Martial Arts Leeds , un centro de artes marciales en Inglaterra.

Lo que sorprende, además de su amor por las artes marciales, es la determinación con la que hace su juramento.

“Voy a desarrollarme de una manera positiva, y voy a evitar todo lo que disminuya mi crecimiento mental o mi salud física. Voy a desarrollar la autodisciplina con el fin de brindar lo mejor de mí a los demás”.

Esta oración, enseñada por su maestra cinturón negro, la repite Sophie como lo más sagrado. Su concentración es realmente asombrosa.

“Usaré mi sentido común antes que la defensa personal. Y nunca seré abusiva ni ofensiva”, se le oye decir a media lengua.

Ojalá los adultos aprendieran de ella. Por ahora, solo queda ver el video completo de esta niña cinturón blanco que nos derrite el corazón.



Amenazas obligan a cierre del portal Crudo Ecuador

El sitio web Crudo Ecuador , que cobró notoriedad en las últimas semanas por sus burlas al presidente Rafael Correa, se despidió de sus seguidores tras recibir amenazas.

"Usted ganó", dijo Crudo Ecuador en su última publicación en su página de Facebook al tiempo que señaló que "tenga la confianza de que Eugenio Espejo (prócer de la libertad de expresión en este país)... y hasta el Che Guevara estarían muy orgullosos de su actitud señor presidente".

Añadió que "no puedo exponer a mi familia contra esta mafia. Espero me sepan comprender".



Advertisement

Quien administra Crudo Ecuador, que pide ser identificado únicamente como Crudo, dijo que "toda mi familia está preocupada", por lo cual decidió suspender sus cuentas en internet "para que me dejen en paz… si les digo que ganaron, entonces pienso que ya no me seguirán molestando".

Descartó que el presidente Correa haya encontrado algo ofensivo en las cuentas de Crudo. “Simplemente reacciona porque algo es incómodo o no le gusta". Y apuntó que además al mandatario no le agradaba porque ese material en internet "estaba llegando a muchas personas, porque tenía un alcance alto". Dijo que la decisión del cierre de la página era definitiva.

"Solo lo hacía por pasatiempo y lo seguí haciendo por defender mi derecho a opinar, pero cuando hay amenazas personales ya no tiene sentido seguir, por la tranquilidad familiar. Porque del otro lado se abusó del poder", acotó.

Crudo Ecuador publicó la fotografía de un ramo de flores que recibió en su residencia el fin de semana con una nota en la que se leía: "Qué bueno tener la oportunidad de saludarlo y felicitarlo por tan hermosa familia, su esposa, y qué decir de sus dos hermosos hijos".



La nota continuó diciendo que "con satisfacción tengo que confesar que es para mí un gusto que se encuentren en la querida provincia del Guayas, disfrutando de sus merecidas vacaciones, lo que traerá un momento de relajación, que significa un paréntesis a tanto estrés que exigen sus no tan acertadas actividades, créame que siempre contará con nuestro interés y atención mientras dure su valentía".

Crudo Ecuador, cuyo verdadero nombre no se conoce aún, cobró notoriedad por una serie de burlas que provocaron el enojo del presidente Correa, quien le espetó una serie de insultos y lo acusó de escudarse en el anonimato para destilar su odio contra el mandatario.

El presidente ecuatoriano, en el poder desde enero de 2007, mantiene una batalla contra los usuarios de las redes sociales que le hacen bromas o lo insultan, a algunos de los cuales ha expuesto públicamente con fotografías, nombre y apellido en su tradicional cadena de radio y televisión de los sábados.