A través de publicación en redes, novia se enteró de que su boda había sido cancelada

El día de la boda suele ser un día soñado para las parejas que deciden dar el gran paso de estar juntos toda la vida, es por eso que muchas prefieren esperar el tiempo necesario para que todo sea perfecto. Tal fue el caso de Jade White, una mujer de 29 años que llevaba cuatro esperando a que llegara el gran día, pero revisando su Facebook se encontró una triste noticia.

Jade cuenta que viajó con su prometido por toda Inglaterra para encontrar el lugar perfecto, un sitio donde no solo ella se sintiera la princesa de un cuento de hadas, sino donde sus amigos, familiares y demás invitados pudieran estar cómodos.

Hace cuatro años Jade y su prometido, Adam, encontraron el Park Hall Hotel, el sitio perfecto para casarse. Era tal su importancia que debieron entrar a una lista de espera para poder reservarlo. Tristemente, llegó la pandemia del COVID-19 y todos los lugares pospusieron las fechas de acuerdo al calendario.

Pero hace unos días, cuando Jade y Adam estaban seguros que su matrimonio pronto sería una realidad, la mujer encontró una publicación en Facebook en la que el hotel anunciaba que cerraba sus puertas y todas las bodas que estaban agendadas quedaban canceladas.

Además de la triste noticia, lo que más le preocupa a la pareja es que pidieron un préstamo bancario para poder costear el lugar y ahora nadie les contesta para dar razón por su matrimonio.

“Cuando me enteré, estaba devastada. No sé si alguna vez recuperaremos nuestro dinero y no sé cómo decirles a los invitados que, después de todo, no habrá boda”, le comentó Jade a Metro UK .