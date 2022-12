Abandonada, niña con síndrome de Down renació para dar lección de amor propio

Sofía, una pequeña de siete años con síndrome de Down, es la protagonista de esta conmovedora historia, que demuestra cómo una segunda oportunidad es suficiente para cambiar el destino.

Abandonada al nacer, Sofía pasó su primer año de vida en un orfanato de Rusia. Sin embargo, una madre californiana llegó con el amor necesario para transformarlo todo.

Jennifer Sánchez la adoptó y junto a sus tres hijos le enseñó lo que significaba tener una familia.

Esta pequeña vive hoy feliz y comparte con el mundo una lección de amor propio.



-Madre de Sofía: ¿Tienes síndrome de Down?

-Sofía: Sí, tengo síndrome de Down.

-Madre de Sofía: ¿Qué es el síndrome de Down?

-Sofía: Es algo que está dentro de mi sangre.

-Madre de Sofía: ¿Está en tu sangre?

-Sofía: Sí

-Madre de Sofía: ¿Y eso hace tu sangre especial?

-Sofía: Sí

-Madre de Sofía: ¿El síndrome de Down da miedo?

- Sofía: ¡No! No da miedo. ¡Es emocionante!

Elefante, al rescate de su amigo humano

Darrik, uno de los cuidadores del Parque Natural de Elefantes de Tailandia, simuló ahogarse en medio de un río, y la reacción de uno de los paquidermos fue ir a su rescate, en un gesto de amistad que aplauden millones en las redes.



La elefanta de nombre Kham Lha reconoció a su criador y, sin pensarlo, atravesó el río para que el hombre pudiera agarrarse a su cuerpo y salvar su vida. El final de la escena no puede ser mejor: un abrazo.

El video, publicado en el canal oficial Elephant News, superaba este martes los cinco millones de reproducciones en YouTube.

Pelea felina sin fin

Tal vez, este sea el plato de leche más disputado en el mundo felino. Y es que un par de gatos que comparte la misma casa se enfrascó en una disputa sin fin por su merienda.

Con sus patas, llevaban el plato de un lado para el otro, midiendo fuerzas y tratando de marcar territorio. Fue una lucha de arrastre más que de garras.



Al final, no hubo vencedor ni vencido. Eso sí, el youtuber Chris Cohen decidió ponerles voz a los protagonistas, lo que ha hecho de este video todo un éxito viral.

Por culpa de una avispa

Thao Rivas es el vivo ejemplo de que al mal tiempo hay que hacerle buena cara. Y es que fue atacado por una avispa que lo picó en el labio superior y le provocó una reacción que terminó desfigurando su rostro de manera temporal.

Con su labio, al mejor estilo de Angelina Jolie, decidió grabar un video en el que enviaba el siguiente mensaje a las mujeres: “¿Están cansadas de gastar miles de dólares en inyecciones de colágeno en los labios? Bien, aquí les tengo la solución”.



La inflamación ya pasó, pero su popularidad en las redes sociales nada que se desinfla.