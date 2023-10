Abelardo de la Espriella causa revuelo al disfrazarse de presidente: "¿Es una premonición?"

Abelardo de la Espriella sacudió las redes sociales después de compartir cuatro fotografías del disfraz que escogió para Halloween. El abogado se disfrazó de presidente de Colombia. En las imágenes se le observa luciendo un elegante traje de paño.



Además, Abelardo de la Espriella porta la cinta presidencial. En menos de una hora la publicación ha alcanzado casi 10 mil 'me gusta' y muchos comentarios de seguidores, tanto positivos como negativos.

"Ese no debe ser un disfraz, debe ser la realidad. Te necesitamos Abelardo de la Espriella, Colombia te necesita 👏👏👏", "Me encanta. Ojalá no solo fuera un disfraz 👏👏👏👏", "Tienes mi voto, te lo garantizo", "No juegues con los sentimientos de un país 🤣😂 procura lanzarte", fueron algunos de los comentarios positivos.

"El Bukele colombiano, sería más de lo mismo. No voto por él", "¿Es una broma? Ni loca le doy mi voto" y "Qué disfraz más ridículo", fueron algunas reacciones negativas.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella es un abogado y columnista colombiano que se ha destacado por su trayectoria en el derecho penal y administrativo, y también ha protagonizado varias controversias en Colombia.