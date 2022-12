“Aborto libre, también para María”: grafiti en iglesia italiana indigna a católicos

La firme respuesta del cura a cargo del templo agredido, se hizo viral y alcanza 11 millones de “me gusta” en Facebook.

El grafiti, escrito en letras rojas, apareció la semana pasada en el templo de San Miguel Arcángel en la ciudad de Santa Rita.

En la respuesta publicada a través de redes sociales, el padre Andrea Bello hizo un llamado al autor del grafiti para que lo firmara, lo invitó a hacer un mejor uso de la libertad de expresión y le pidió no apoyar “la cultura de la muerte”.



Este es el mensaje completo traducido:

“Estimado escritor anónimo de las paredes,

Siento que no hayas sido capaz de seguir el ejemplo de tu madre. Ella tenía coraje. Te engrendró, continúo con el embarazo y te dio a luz. Podría abortar, pero no lo hizo. Te crio, alimentó, bañó y vistió. Ahora tienes una vida y una libertad. Una libertad que usas para decirnos que sería mejor que personas como tú no deben estar en este mundo. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Admiro a tu madre, porque era valiente y todavía es, porque, como cualquier madre, está orgullosa de ti, incluso si te portas mal, porque sabe que dentro de ti hay una buena que solo debe ser capaz de sacarlo.

El aborto es un ‘sin sentido’ de todo. Es cuando la muerte le gana a la vida. Es el miedo el que gana en un corazón, que quiere luchar y vivir, no morir. Tú eliges quién tiene el derecho a vivir y quien no, como si se tratara de una simple ley. Es una ideología que avanza en una humanidad a la que se le quiere quitar la esperanza. Toda esperanza.

Admiro a todas aquellas mujeres que, pese a mil dificultades, tienen el valor para seguir adelante. Es obvio que tú no tienes valor. Ya que estás en el anonimato. Nos gustaría decirte que nuestra parroquia ya ha aguantado muchos problemas y que no necesitamos personas que dañan las paredes y arruinan lo poco bueno que nos queda.

¿Quieres ser valiente? Mejora el mundo en lugar de destruirlo. Ama en vez de odiar. Ayuda a aquellos que sufren por los dolores. Lucha por la vida en vez de quitarla. Esos son los verdaderos valientes. Por fortuna, nuestro barrio que se destruye está lleno de personas valientes, que también saben cómo te quiero, aunque no sepas lo que escribes.

Andrea Bellò, párroco de la iglesia de San Michele Arcangelo y Santa Rita”