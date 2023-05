Abuelita fue la modelo para un acto circense de lanzamiento de cuchillos

Una abuelita de 99 años fue la protagonista de una experiencia totalmente extrema. Ella fue la modelo para el acto de un circo que constaba en lanzamiento de cuchillos.



Se trata de Annie Duplock, quien trabajó en ese circo, situado en Inglaterra, durante muchos años. En esa época ,ella pegaba carteles, pero convenció a su exjefe de dejarla participar en ese espectáculo.

En ese momento cumplió uno de los sueños más excitantes de su vida: ser la modelo del lanzador de cuchillos, un acto lleno de precisión, pericia y astucia.

El lanzador hizo su aparición en el circo y con él también llegó el tablero que serviría de diana. Acróbatas, contorsionistas, trapecistas rodearon a Annie.

El momento llegó y tanto los asistentes al circo, como los internautas, apretaron las mandíbulas para que la abuelita de 99 años saliera ilesa de ese número.

Deseo cumplido: esta mujer vivió para contarlo y fue muy feliz. Su próximo desafío es cumplir 100 años y ver qué más le depara su longeva y divertida existencia.

Otras abuelas que han enternecido a las redes sociales

Tras la muerte de su esposo en 2017, Janeth Merryman pensó que su vida iba a terminar, sin embargo, el destino le tenía guardada a esta abuela de 80 años una segunda oportunidad en el amor .

La mujer creyó que no volvería a casarse, pero fue flechada por Cupido. Esta abuela de 80 años conmovió luego de que se hizo viral un video en el que aparece comprando su vestido de novia. Con su historia, Janeth le mostró al mundo que el amor había vuelto a tocar a su puerta.

La más emocionada fue su nieta, Danni Jefferson, quien documentó en las redes sociales cada momento de esta historia de amor.

“Fue conmovedor. Estoy tan feliz por ella. Me encanta lo feliz que es y que haya encontrado el amor, sobre todo a su edad. Sé que inspiró a tantas mujeres que son mucho más jóvenes que ella y piensan que han perdido la esperanza de encontrar el amor”, aseguró la nieta de esta enamorada.

“Si hay alguna mujer de 80 años por ahí, arriésgate. Eso es lo que estoy haciendo, no me quedan muchos años más y ahora estoy feliz. Ahora sonrío mucho porque él me hace reír mucho”, expresó Janeth.