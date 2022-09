Abuelita saltó de un cenote y se dio tremendo totazo: “Vida solo hay una”

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que puede verse a una abuelita saltar de un cenote y darse tremendo golpe tras la caída.

Aparentemente, los hechos tuvieron lugar en México, en donde la intrépida mujer se animó a saltar desde una parte alta a la dolina inundada de origen kárstico.

Publicidad

En el clip, la adulta mayor es animada por quienes serían sus familiares. En un principio, esta adorable abuelita teme en realizar el salto.

“¿Y si se me sale la placa?”, expresó.

No obstante, momentos posteriores, llena de valor, la abuelita se anima y así puede lograr su cometido.

Publicidad

“Todo lo he hecho en la vida, todo. Que no haga esto, me la pela”, indicó antes de realizar el salto.

El jocoso video fue compartido en las últimas semanas de agosto del presente año. No obstante, tomó bastante relevancia en estos días de septiembre.

Publicidad

En un video posterior se conoció que, después del golpe, la mujer se lastimó la boca y la nariz. Por suerte, estas no fueron heridas severas.