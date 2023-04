Abuelo de 109 años comparte sus secretos para una vida longeva: "Me siento perfecto"

Vincent Dransfield nació el 28 de marzo de 1914 y vive de forma independiente en el municipio de Little Falls, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde reside desde 1945. A sus 109 años, el abuelo recorre la ciudad en su automóvil todos los días y desempeña las funciones diarias sin necesidad de recibir ayuda.



Dransfield se mueve entre el segundo piso y el sótano de su vivienda para cocinar, acostarse, lavar la ropa y realizar otras actividades de su vida cotidiana. Se baña solo y se desplaza por la ciudad en su vehículo comprando comestibles, el almuerzo o haciendo los mandados que su familia necesita.

El adulto mayor tiene un hijo, tres nietos y siete bisnietos y su estado de salud supera el de algunos de sus familiares más jóvenes: “Él no tiene dolores de espalda. No tiene los dolores y molestias diarios que yo, a los 48 años, tengo. No tiene dolores de cabeza, nada de eso. Es una locura”, declaró su nieta Erica Lista en una entrevista con el medio Today.

El hombre de 109 años nunca ha enfrentado una enfermedad significativa que deteriore su salud, por lo que disfruta de una longevidad saludable en mente y cuerpo. Aunque vivía para su esposa, quien murió en 1992 a los 54 años, el abuelo decidió seguir adelante con la actitud positiva que lo caracteriza.

El centenario, que pasó más de 80 años sirviendo al departamento de bomberos voluntarios local, reveló los secretos para llevar una larga vida.

En primer lugar, recomienda pasar más tiempo haciendo lo que amas. Como ejemplo pone su experiencia en la estación de bomberos que fue lo que le ayudó a salir adelante con la muerte de su amada. Estar con sus compañeros le trajo felicidad y conoció mucha gente que lo animó a seguir con su vida.

Alimentarse bien y consumir mucha leche. Dransfield atribuye parte de su calidad de vida a toda la leche que bebía mientras trabajaba en una granja lechera luego de dejar la escuela: “Bebía leche y comía bien porque trabajaba en una granja. Y a menudo vuelvo y pienso que me dieron un buen comienzo en la vida y para los huesos de mi cuerpo”, señala.

Mantenerse activo. El hombre nunca vio la necesidad de asistir a un gimnasio a realizar rutinas que para él no tenían sentido. En cambio, cuando se unió al departamento de bomberos se ejercitaba diariamente respondiendo las alarmas de incendio en su ciudad.

Disfrutar lo que comes. Si bien el abuelo recomienda mantener un equilibrio, sus platillos favoritos son las hamburguesas, la comida italiana, el chocolate con leche y los dulces, y asegura nunca haberse fijado en su peso para seguir comiendo todo lo que siempre ha querido.

Nunca es demasiado tarde para corregir un mal hábito. Dransfield fumó durante 20 años luego de que un compañero le ofreciera un cigarrillo a sus 50 años, pero un día, después de mucho tiempo, simplemente decidió no hacerlo más.

Finalmente, sugiere mantenerse positivo y optimista ante las adversidades: “Me mantengo positivo. Nunca pienso de otra manera cuando algo anda mal. Estoy bien y espero que el buen Dios me mantenga así”, puntualiza.