Abuelo que caminaba por cementerio se llevó una gran sorpresa al encontrar su nombre en una tumba

A Alan Hattel, de 75 años, dejaron de llamarlo sus amigos desde hace cuatro meses. Cree que quien lo ‘mató’ fue su expareja.

“¡Todavía sigo vivo!”, declaró el señor Hattel a los medios de comunicación tras descubrir que, en la lápida de un cementerio, en Escocia, aparecía grabado su nombre.

Alan Hattel: Man assumed to be dead after ex-wife built a tombstone for him https://t.co/c8wOQvCZ08 pic.twitter.com/cYXffKZ5Vw

— Street Talk (@stree_talk) January 23, 2020