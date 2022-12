Acentúate: que nada le impida cuidar su ortografía en Twitter

Muchos tuiteros creen que no pueden o no deben poner acentos en las etiquetas, ya que, de hacerlo, el sistema no las incluirá en las búsquedas o categorizaciones de tuits. Pero esto no es cierto, ya que desde hace años Twitter permite a sus 316 millones de usuarios usar tildes y otros símbolos ortográficos en los hashtags.

Para dar a conocer este hecho, la Fundéu BBVA y Twitter han lanzado una campaña a favor del buen uso del español en las redes sociales. #acentúate es la palabra clave de esta iniciativa en beneficio de la ortografía en las redes sociales, a la que han sido invitados cientos de tuiteros.

La Fundéu BBVA y Twitter recomiendan emplear las tildes que correspondan en las etiquetas o hashtags en la plataforma social. Twitter recuerda que acepta el uso de tildes y otros acentos gráficos en las etiquetas.

«Escribir adecuadamente las palabras que figuran en las etiquetas es una muestra de respeto por la buena escritura y por quienes nos leen», señala el director general de la Fundación del Español Urgente, promovida por la agencia EFE y BBVA.

Pon tildes a tus hashtags. Técnicamente funcionan igual y denota respeto por quienes nos leen. #acentúate pic.twitter.com/XlVSpuImtP — Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 16, 2015

«El asunto concreto de las tildes en las etiquetas, aunque es importante, es solo un ejemplo, un modo de llamar la atención sobre la ortografía en las redes. Es casi un tópico el cuidado con el que solemos elegir nuestra foto de perfil en las redes en un intento por dar la mejor imagen de nosotros; la idea de esta campaña y de nuestro trabajo como fundación en relación con las redes es poner el mismo cuidado con el uso del idioma, que es, al fin y al cabo, el vestido de nuestro pensamiento».

Muller asegura que «frente a quienes mantienen un discurso apocalíptico que acusa a las nuevas formas de comunicación de contribuir a la degeneración del idioma, nosotros defendemos que suponen una gran oportunidad, ya que hacen que millones de personas se incorporen al mundo de la comunicación pública y se preocupen no solo por lo que dicen sino también por cómo lo dicen, por la corrección lingüística de su mensaje».