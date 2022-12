Aceptó dejar a su novio y besarse con otro por un lujoso regalo, pero se llevó una amarga sorpresa

"¿Ustedes dejarían a su pareja por algo material o dinero?" es la pregunta con la que comienza el video viral que ha despertado todo tipo de reacciones, pues en este se ve cómo una joven, luego de pensarlo y hacer malos comentarios, le termina a su pareja y besa a otra persona bajo la promesa de recibir lo que ella creía era una camioneta Mercedes Benz.

Sin embargo, el influenciador mexicano, reconocido en redes sociales como @hotspanishmx, que suele hacer este tipo de contenido, buscó hacer reflexionar a la mujer y le entregó un regalo distinto.

Publicidad

En el metraje, que hasta este lunes, 5 de diciembre de 2022, ya contaba con más de 32 millones de visualizaciones, el creador de contenido le ofrece a varias parejas el supuesto vehículo, con llaves en mano, y todas se negaron, excepto una joven que iba con su novio.

El reto era terminar con su pareja y besar a una persona frente a cámaras, a lo que la joven aceptó, con el apoyo del público presente, a pesar de que su novio se veía bastante afectado e impactado por la decisión.

Luego de decir “lo siento, Víctor, terminamos, yo quiero la Mercedes", el joven da unos pasos atrás y observa desde lejos a su exnovia besando a la otra persona y luego esperando por su regalo.

Publicidad

Pero las cosas no salieron como ella esperaba, pues en vez del lujoso vehículo, recibió un auto de juguete, por lo que inmediatamente comenzó a reclamar por el timo.

"Esta no es la Mercedes... ¿Cómo voy a dejar a mi novio por esto? Es una trampa”, dijo la joven.

Publicidad

Y mientras el tiktoker respondía que esto era una "lección de vida, no cambien a su novio por algo material", la joven, arrepentida, corría en búsqueda de su expareja.

Algunos seguidores del contenido, no dudaron en comentar: "Yo también me creí que era de verdad la Mercedes, pobre chavo", "Yo dejo que me terminé y luego, andamos juntos en la nave", "Le hubieras dado la Mercedes al vato", "A mí me dejaron, pero de a gratis".

Además, algunos usuarios comentaron que, gracias a este reto, el joven se dio cuenta del tipo de persona con la que estaba saliendo, por lo cual el influenciador se encontró nuevamente con él y le ofreció participar en un reto para ganar 5.000 pesos mexicanos (aproximadamente un millón de pesos colombianos).

Sin embargo, el joven rechazó esta oferta y le pidió que le ayudará a conseguir un beso de una desconocida para entender lo que había sentido su expareja.