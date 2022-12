Adam Sandler demandó a joven que descargó película ‘Zapatero a tus zapatos'

Descargar de manera ilegal la película ‘Zapatero a tus zapatos', protagonizada por Adam Sandler, por poco le cuesta libertad a un joven en EE. UU., o al menos eso fue lo que aseguró en un curioso video que se ha hecho viral.



En el clip, publicado en la cuenta de TikTok del usuario @andresprince_realtor, el hombre se encarga de contar en detalle lo que sucedió “en mi primer año viviendo en Estados Unidos”.

La demanda provino, nada más y nada menos, de “Adam Sandler y su gente”. Todo ocurrió cuando llegó a vivir a la casa de sus tíos y contrató el servicio de internet de Comcast. Al cabo de unos días su hermano fue a pasar unos días con ellos y descargó en una página ilegal la película ‘Zapatero a tus zapatos'.

“Me dijeron que me había llegado un paquete y hasta se me hizo raro porque yo no había pedido nada. Abrí el paquete y eran un montón de hojas de parte de mi internet. Cuando lo abrí me di cuenta de que era una demanda a nivel federal por parte de Cobbler LLC por haber descargado una película de Adam Sandler”, explicó.

El hombre contó que creyó que se trataba de una broma y las cosas no se agravarían, pero contrario a esto la empresa de Adam Sandler iba muy en serio.



Mostrando un documento agregó que luego de una semana “me llega otra hoja y dije: ‘entonces, sí es de verdad’, donde decía que me tenía que aparecer entre un juez y un abogado para ver qué ped* con esto”.

El abogado público que lo estaba defendiendo, asegura, le explicó que la compañía Cobbler LLC, de Adam Sandler, estaba demandando a quienes descargaran ilegalmente la película ‘Zapatero a tus zapatos’, porque el proyecto no fue exitoso y así pretendían recuperar algo de dinero.

Así las cosas, le dieron dos opciones: llegar a un acuerdo o continuar el proceso en los tribunales y, en caso de perder, podría ir a la cárcel y pagar una gran multa. Por ende, se decidió por la primera opción, tuvo que pagar 3 mil dólares (más de 14 millones de pesos). “Firmé un acuerdo donde ya me quitaban de la lista negra y no iba a quedar ningún récord federal en mi historial”, contó.

Según él, fueron unas 500 personas las que terminaron demandas por descargar ‘Zapatero a tus zapatos', de Adam Sandler. “En la perra vida vuelvo a ver una película de ese güey”, puntualizó.