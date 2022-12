Adicto a muñecos inflables dice que se casará con su dragón

Tiene 15 muñecos de gran tamaño en su casa, pero su favorito es un dragón al que llamó Lili y con quien, dice, se quiere casar.

Mark trata a sus muñecos como personas: come, duerme, habla y sale de paseo con ellos.

Su obsesión comenzó hace seis años, cuando compró una ballena inflable y, desde entonces, no se desprende de sus ‘amigos plásticos'.

En otras noticias, el salsero Willie Colón es, tal vez, uno de los tuiteros más activos si no más críticos frente al tema Chávez.

Hoy, en su cuenta, ha sido víctima de toda serie de comentarios por parte de chavistas que no le perdonan el siguiente trino que lanzó hace un mes cuando dijo: "Dios bendiga a Venezuela que tiene ahora dos presidentes... Uno maduro y el otro podrido".

El mismo Willie ha retrinado desde su cuenta algunas amenazas e insultos de grueso calibre que ha recibido hoy.