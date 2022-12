Adiós a Jessica Whelan, símbolo de lucha contra el cáncer que conmovió al mundo

Quién si no Jessica Whelan, de cuatro años, para hablar de sufrimiento, pero también de inocencia y alegría. Diagnosticada con un cáncer incurable en septiembre de 2015, libró una batalla sin cuartel contra la enfermedad hasta este domingo, cuando cerró para siempre sus enormes y brillantes ojos.

Jessica se había convertido en símbolo de la lucha contra el cáncer infantil, luego de que su padre, Andy Whelan, publicara en Facebook una foto desgarradora en la que su hija lloraba de dolor en una cama de hospital.

“Esta es la verdadera cara del cáncer”, se leía junto a la imagen.



Desde entonces, la salud de Jessica se convirtió en una preocupación para miles de usuarios en las redes sociales que se unieron a su causa.

El cáncer terminó llevándose a este angelito ayer, domingo, a las siete de la mañana. “Ya no sufre, ya no siente el dolor de las limitaciones físicas de su cuerpo”, escribió su familia en Facebook, la misma red social que usó para dar a conocer su historia.

“Vuela alto, mi hermosa princesa. Cuida de mí, de mamá y de James (…) Nunca me olvidaré de ti y me siento honrado de poder llamarte mi hija”.

Andy quiso así agradecerle al mundo la conexión que tuvo con su hija Jessica, pero también pidió que se respete el duelo de la familia Whelan.

“Buenas noches, Jessica Mae, dulces sueños, descansa en paz”.



Advertisement

.