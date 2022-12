Adiós al Gangnam Style: conozca al nuevo rey de YouTube… y no es ‘Despacito’

Tuvieron que pasar cinco años para que el fenómeno musical del surcoreano Psy fuera desplazado por otro video muy emotivo.

Y es que el Gangnam Style pasará a la historia por romper, literalmente, el contador de YouTube, pero todo reinado tiene su fin.

See you again, una canción escrita para la película Rápido y furioso 7, es ahora el clip más visto en la historia de la mayor plataforma de videos del mundo.

El video sirvió como homenaje al fallecido Paul Walker y supera los 2.897 millones de reproducciones.

Se vaticina, sin embargo, que el reinado de See you again será corto ante la amenaza de Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee, que en tan solo seis meses de publicación acumula casi 2.500 millones de vistas.

