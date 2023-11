Adolescente quedó embarazada y su mamá la echó de la casa porque quiere disfrutar su jubilación

Por medio del sitio web Reddit, una joven de 17 años denunció que luego de que su mamá supo que estaba embarazada le pidió que se fuera de su casa, pues, según su relato, su progenitora le indicó que ella “no cuidaría a otro bebé” y que estaba ansiosa por empezar a disfrutar de su jubilación junto a su esposo.



Al parecer, el problema surgió cuando la joven le contó a sus padres que ella tenía siete semanas de gestación, que no pretendía interrumpir el embarazo y que, luego de dar a luz, ella se iría a trabajar, pero iba a dejar al bebé bajo el cuidado de sus abuelos, es decir, su mamá y papá.

Al ver que su hija ya tenía “todo resuelto”, la mujer se enojó porque en ningún momento le preguntó si eso era lo que ella deseaba y, según el medio New York Post, citado por el portal Azteca Jalisco, también le confesó que “dudaba mucho de las capacidades para ser mamá” de la adolescente.

“¡Absolutamente no! No voy a criar a otro bebé”, contestó la madre de la menor. Además indicó que “me jubilé hace poco y mi marido se jubilará dentro de exactamente 11 meses, y no es así como quiero pasar mis años”.

Debido a que quiere evitar que la menor dé a luz en su casa, la mamá le dio a la adolescente hasta antes del parto para buscar un nuevo hogar.

Ante la actitud de la mamá, algunos internautas condenaron su decisión y le pidieron ser empática, pero otros aseguraron que no era justo para ella y su pareja tener que mantener a otro ser humano.