Adolescente sufrió un derrame cerebral y su perro ayudó a salvarlo

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Eso le quedó claro para toda la vida a un joven de 17 años llamado Gabriel que fue salvado de morir gracias a su perro Alex, un border collie de un año que supo actuar en una situación de peligro cuando su dueño sufría un derrame cerebral.

El perro de la familia Tanner se percató de que su amigo humano no estaba bien. Tal vez por instinto, el canino se fue a la habitación de los padres del adolescente para alertarlos acerca de la salud de su hijo.



Al comienzo, pensaron que se trataba de las ganas que tenía el can de salir a la calle a hacer sus necesidades. Cuando logró que la pareja de esposos se levantara de su cama, los familiares del menor siguieron a su mascota y se encontraron con que su hijo estaba en peligro de morir.

En vez de dirigirse a la calle, como pensaban los dueños que iba a hacer el animal, el border collie se dirigió a la habitación donde dormía con su dueño y comenzó a rasguñar la puerta de manera insistente. Amanda y Daines, los padres de Gabriel, entraron para revisar qué estaba pasando y vieron que el menor estaba sufriendo de un derrame cerebral.

Según el Washington Post, Gabriel no podía caminar, se le dificultaba hablar y era incapaz de mover su brazo derecho. De inmediato, lo llevaron al Hospital de Houston donde fue atendido de urgencia.

Publicidad

Cuando Gabriel llegó al centro médico, los doctores pronosticaron lo peor. Sin embargo, poco a poco se sigue recuperando de las lesiones sufridas.

Gabriel no recuerda lo sucedido

El menor que sufrió el derrame cerebral no recuerda nada de lo que pasó, pero su familia ha quedado marcada para siempre, pues, de no haber sido por la pronta reacción de su mascota, probablemente el joven habría perdido la vida.

Publicidad

Durante el día en que sufrió el derrame, Gabriel Tanner aseguró que sintió un dolor de cabeza que se fue pasando con el tiempo. Cuando se fue a dormir se sentía relativamente bien, así que no le prestó atención.

En mitad de la noche sintió que su brazo estaba entumecido, así que decidió que lo mejor era levantarse e ir a beber y comer algo.

Confirma que cuando se levantó no podía moverse y fue ahí cuando cayó al suelo y eso fue lo que alertó a su perro Alex. Si no hubiera sido por la rápida acción de la mascota, Gabriel no hubiera podido sobrevivir.

Luego de superar los difíciles momentos, el joven se recupera, pero aún no ha podido asistir al colegio. Espera poder reincorporarse a sus actividades diarias muy pronto.