¡Adorable! Billy, el cachorro que se robó el corazón de Isabelle

Billy, un cachorro tan blanco como la nieve, no oculta su emoción por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Y es que el nacimiento de la pequeña Isabelle, la hija de los dueños de este cachorro, parece haberle dado energía extra para saltar sin parar.

Junto a la cama de la bebé, Billy se muestra acrobático y necesitado de atención.

Isabella lo mira atenta y le devuelve con sonrisas el esfuerzo de este perrito por alcanzar la cuna.

Eso sí, no se sabe si la mascota quiere jugar, subirse a la cama o sencillamente lucirse con la pequeña, lo cierto es que este video suma casi dos millones de reproducciones desde su publicación en YouTube.

Despiden a enfermera por grabar a Neymar

Grabar con su celular al astro del fútbol Neymar justo cuando era ingresado en un hospital de Fortaleza, en Brasil, después de la lesión sufrida durante el partido con Colombia, le ha salido muy caro a Cinthia, una joven enfermera.

Cinthia, que estaba de turno en el hospital San Carlos el pasado viernes, registró con su aparato móvil el traslado del jugador a urgencias.

Sin medir consecuencias, la joven también se grabó a sí misma haciendo con sus dedos el símbolo de la victoria, sonriendo y hasta mandando besos.

El video, difundido por ella en internet, no pasó inadvertido.

A la polémica generada en las redes sociales, se sumó el despido de la enfermera. Ni los directivos del hospital ni miles de brasileros indignados le perdonaron su actitud en un momento de gran dolor para ese país, sede de la Copa Mundo de Fútbol.

Vea aquí el video de la polémica.

Así reaccionaron algunos tuiteros:

Roja directa para la enfermera que filmó a Neymar. http://t.co/YcXi3n9uwM— oleJuan Pablo Méndez (@juanpablodeole) julio 7, 2014

E já cortaram a primeira cabeça do caso Neymar: a enfermeira zureta.— Pedro A. Sanches (@pdralex) julio 6, 2014

