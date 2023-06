Adorable reacción de abuelita que gracias a su nieto se subió a un avión por primera vez en su vida

Una abuelita se robó el corazón de miles de internautas en las redes sociales, luego de que su nieto compartiera la adorable reacción que esta tuvo al subirse a un avión por primera vez en su vida.



El metraje fue compartido en mayo pasado y en los últimos días ha tomado bastante relevancia en la plataforma de TikTok, donde ya superó las 400.000 reproducciones.

Las imágenes muestran a la adulta mayor a bordo de la aeronave, observando el panorama por la ventana.

Posteriormente, cuando el avión comienza a despegar, la abuelita toca su pecho y mira con asombro y emoción el panorama.

“¿Ya despegó? Va subiendo, va subiendo”, expresó la mujer a su nieto.

Publicidad

La enternecedora reacción de esta abuelita cautivó a los internautas, quienes dejaron reacciones como “Qué video más lindo, de esto está hecha la felicidad”, “Te ganaste el cielo” y “Tan bella, Dios la bendiga”.

Tras los comentarios recibidos, el nieto de la mujer escribió que espera cumplirle el mismo sueño a su progenitora.

Publicidad

“Lo mismo voy hacer con mi madre que ya tiene 77 años. El próximo verano, si Dios quiere, va a volar por primera vez. La llevaré a conocer la Patagonia”, expresó.

De otro lado, un adulto mayor también cumplió uno de sus sueños al graduarse de la universidad con 72 años.

Según información precisada por el alma máter del hombre, este no estuvo interesado en continuar con sus estudios universitarios tras graduarse del colegio en el año 1969.

En aquel entonces, Sam Kaplan prefirió darle prioridad al trabajo, llegando a laborar en empresas de marketing, servicio de limpieza e incluso como taxista.

Publicidad

Sin embargo, este adulto mayor se interesó en los estudios por segunda vez a los 68 años.

“Iba por la 316 y oí en la radio que el Georgia Gwinnett College ofrecía una titulación relacionada con la escritura de guiones, cinco minutos después, me estaba matriculando en el semestre de otoño", dijo el hombre de 72 años que se graduó de la universidad.

Tras años de esfuerzo y dedicación el adulto mayor logró su cometido y finalmente, en el mes de mayo, obtuvo su título universitario.

Publicidad

Durante la ceremonia, Sam Kaplan estuvo acompañado de su madre, una mujer de 99 años, quien se mostró contenta por el logro de su hijo.

La historia no tardó en viralizarse y fue comentada por los internautas quienes dejaron reacciones como “Nunca es tarde”, “Lo más lindo que he visto” y “Lo mejor que he visto es a su mamá apoyándolo”.