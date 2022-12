Agente de tránsito causa sensación en redes por su belleza: “Dónde hace la fila pa la multa”

En toda una sensación en redes sociales se ha convertido una joven agente de tránsito en la ciudad de Pereira , quien es admirada por su belleza física.

Se trata de Daniela Gaviria, de 28 años, madre de dos hijos y quien fue captada haciendo su trabajo en las calles de la capital risaraldense, pero lo que más llamó su atención fue su apariencia y los piropos no se han hecho esperar.

“Ya uno dónde hace la fila pa la multa”, “por ese video empecé a seguirte”, “dice movilidad y lo que hace es parar todo el tráfico”, se lee en la publicación.

Muchos escriben que esperan encontrársela para pedirle una selfi, ya que es toda una celebridad.

“Las calles no volvieron a ser las mismas, rodar en moto menos y saber que hace unos meses la vi y no me creían y hasta a unos metros de mi trabajo estuvo, ahora con toda esta difusión, no veo la hora de verla y tomar la selfi con el comparendo en mano”, escribió un internauta.

Mientras, ella se toma con calma la popularidad y acumula ya más de 230 mil seguidores en su cuenta de Instagram.