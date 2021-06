‘Aguijón pica jopo’, el supuesto animal que aterroriza en las redes sociales

Un supuesto animal que han llamado el ‘aguijón pica jopo’ aterra a los usuarios de redes sociales . Sin embargo, todo tendría una explicación más divertida de lo que parece.

“Una amiga publica las fotos de este animal y dice: “Si visitas Girardot y te encuentras con estos animalitos, no te preocupes, es fauna local. Es una especie de la familia de los alacranes, conocida como ‘aguijón pica jopo’. Yo veo eso y no me vuelven a ver nunca”: este es el mensaje que se ha hecho viral, acompañado de impresionantes fotografías.

Aunque en principio hacía referencia a su aparición en el municipio de Girardot, Cundinamarca, luego en otra publicación de redes se aseguró, con las mismas imágenes, que había sido visto en Soledad, Atlántico, lo que levantó aún más sospechas de ser una mentira.

Entonces, aunque varios usuarios se asustaron por las fotografías del ‘aguijón pica jopo’, que a simple vista son terroríficas, y señalaron que era "miedoso" y "horroroso", otros sacaron rápidamente sus conclusiones enfatizando que se trataba de “un facehugger”, de la saga ‘Alien’.

Es decir, que el ‘aguijón pica jopo’ realmente era una figura de plástico basada en el personaje de la saga y que es vendida en algunas plataformas de comercio electrónico. "Bonito el Alien facehugger, los venden en Amazon , vale 70 dólares", escribió uno de los internautas adjuntado una foto de la página de e-commerce.

Bonito el Alien facehugger, los venden en Amazon, vale 70 dólares pic.twitter.com/oBJj1TTfkI — Sebastián Botero (@sebastianbotero) June 23, 2021

Cabe señalar que ‘jopo’, según la Real Academia de la Lengua Española, significa “Cola de mucho pelo”.