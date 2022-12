Al virus chikunguña le hicieron canción

Compuesta por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, conocidos como los reyes del humor en República Dominicana, La Chikungunya es una parodia musical que ahora traspasa fronteras.

Y es que la llegada del chikunguña a Colombia ha puesto las miradas de sus ciudadanos en el virus, sus síntomas y formas de prevenirlo.

La canción fue publicada en internet en junio pasado, cuando el chikunguña atormentaba a los dominicanos con más de 50 mil casos sospechosos de este virus.

El tema musical enseña, con humor, a reconocer las señales de la enfermedad.

“Ahora les voy a decir cómo fue que me agarró, me cogió por la cabeza y la cintura me apretó, no podía mover los brazos y la rodilla se me hinchó”, se escucha.

Al tiempo que invita a tomar conciencia sobre el gran daño que puede ocasionar: “Yo me sentí como si me entraran a palo, estaba caliento con un dolor del carajo y me acordé de una noticia que he escuchado, la chikunguña está acabando en todos lados”.

En la parodia de tres minutos, se alerta que “en hospitales ya los médicos no pueden…” y que el virus “ataca a niños, hombres y mujeres”.

Pero no ha sido el único tema musical inspirado en el virus chikunguña. El grupo dominicano K2 también hizo su propia versión.