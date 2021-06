Albañil destruyó casa que remodeló porque dueño se negó a pagar las horas extras

Ante la negativa del dueño para pagarle las horas extras que le exigía por remodelar su casa, un albañil destruyó el inmueble, ubicado en Leicester, Inglaterra .

Según dio a conocer el diario inglés The Sun, el propietario es Jay Kurji, un arquitecto inglés que quiso remodelar la vivienda, avaluada en unos 2.780 millones de pesos colombianos, para irse a vivir con los otros cinco integrantes de su familia.

La idea era renovar la estructura, hacer una extensión de dos pisos y una cocina comedor ampliada, además de cuatro cuartos.

“Compré la casa el año pasado y contraté al constructor para que empezara a trabajar en febrero. Queríamos muchas obras para que pudiera ser una casa familiar para nosotros seis”, dijo a The Sun .

Los trabajos empezaron. Todo parecía claro. Hasta que el albañil expresó su inconformismo por las horas extras. Pedía unos 18,5 millones de pesos colombianos.

Kurji se negó, pensó que la cosa no iba a trascender y se fue de viaje a un lugar ubicado a unos 320 kilómetros de la que era su nueva casa, algo que el trabajador aprovechó.

Ante la mirada atónita de los vecinos, el albañil comenzó a destruir todo, empezando por el techo.

Al regresar, Kurji llamó a la Policía, pero su respuesta lo dejó desconcertado. “Cuando llamé a la policía me dijeron que no podían hacer nada porque es una disputa civil, no un caso criminal”, aseguró.

“Es una pesadilla, por desgracia elegí al peor contratista de Gran Bretaña”, agregó Kurji.

Ahora, Kurji y su familia tuvieron que buscar a dónde ir mientras solucionan el problema de la que sería su gran casa.