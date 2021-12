Alocado festejo: técnico de fútbol se desnudó tras ganar una final

Ronny Deila, técnico del equipo de fútbol estadounidense New York City FC, se desnudó tras ganar la final de la liga de deportes Major League Soccer.

El hombre de 46 años había prometido desnudarse si le otorgaba a su equipo el primer triunfo en este importante torneo.

Tras ganar el campeonato, procedió a quitarse la camisa, los pantalones y zapatos, hasta quedar en ropa interior. Mientras lo hacía era bañado en cerveza por sus colegas.

Luego de quedar en calzoncillos, el técnico de fútbol empezó a hacer flexiones frente al trofeo. Esta victoria es significativa, pues es la primera vez que el equipo se consagra campeón en seis años de intentos.

“Dije quizás demasiado cuando me contrataron aquí, pero no me arrepiento de eso. Fue un gran momento y lo volveré a hacer si seguimos ganando trofeos“, concluyó.