Amamantaba a su hijo en público, le pidieron que se cubriera y su respuesta rompe la redes

El hecho, que ocurrió en Cabo San Lucas , México, causó la solidaridad de cientos de personas que se manifestaron a través de Facebook.

La semana pasada hubo un gran debate en México por un foro sobre la lactancia materna en el que no participó ninguna mujer como ponente. Las redes se llenaron de muestras de rechazo por la ausencia de un punto de vista femenino en este tipo de temas.

Al mismo tiempo, un caso de intolerancia hacía una mujer lactando ocurrido en dicho país se hacía viral a nivel mundial.

Melanie Dudley estaba alimentado a su hijo en un restaurante de Baja California cuando un hombre se le acercó y le pidió que se tapara. Indignada por la petición, se tapó, pero la cabeza con una cobija.





El momento fue captado por una amiga de la familia que subió la postal a Facebook criticando la actitud machista del desconocido. “A una amiga de mi nuera le pidieron que se cubriera mientras alimentaba a su bebé. Entonces ella lo hizo. No la conozco, pero creo que es maravillosa. Estoy tan cansada de que las personas sientan incomodad por una mujer amamantando”, comentó Carol Lockwood en Facebook.

En el mismo mensaje agregó: “Para evitar la especulación: fue un hombre el que le pidió que se cubriera, hacía una temperatura de 32 grados y el clima era muy húmedo, y, no, ella no estaba en un país musulmán en donde irrespetara las tradiciones”.

La acción del hombre, del que no se conoce la identidad, ha sido duramente rechazada en redes sociales. Sobre todo, porque en México no hay ninguna ley que sancione a una mujer que muestre su pecho para alimentar a un pequeño. Es más, varios estados -como el distrito federal o Nuevo León- tiene leyes que protegen a las madres que alimentan a sus hijos en público.