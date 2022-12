Amor de madre: perrita arriesga su vida por salvar a cachorros que se ahogaban

El amor incondicional de una madre se puso a prueba con una perrita que, con desesperación, vio cómo su camada de 12 crías quedó atrapada dentro de una construcción inundada luego de fuertes lluvias en Tel Aviv, Israel.

Soldados que llegaron para atender la emergencia escucharon no solo a esta madre impotente que rogaba por ayuda sino también el llanto de sus cachorros en el interior de la vivienda anegada.

Publicidad

En un descuido, la perrita se lanzó al rescate sin importarle morir ahogada en su intento por llegar al lugar donde estaban sus bebés.

Segundos después, apareció con dos de sus cachorros que sujetaba con su hocico. Logró salvar a siete, pero perdió a cinco.

אמא מנסה להציל את גוריה סרטון קורע לב של אמא שמנסה להציל את גורייה..5 מהם טבעו, 7 ניצלו.הם עברו אלינו לקבלת טיפול רפואי וכבר יש עוד עשרות קריאות שמחכות לנו ואנחנו זקוקים לעזרה שלכם באומנות ואימוצים-לאלו שנמצאים עכשיו בחוץ ובקושי שורדים.אנחנו חוזרים ומבקשים שתעזרו לנו לפנות כלובים..אנחנו חוזרים ומבקשים שבמזג האויר הזה תעזרו לנו להוציא כלבים לבתים חמיםכי מזג האויר בחוץ הוא נורא- יש לנו קריאות לחילוץ של בעלי חיים במצוקה-ואין מקום!עזרו לנו לפנות מקום עבורם- ותעניקו למישהו שצריך אתכם עכשיו בית חם!בבית המחסה בכניסה לכפר רות מחכים למעלה מ-250 כלבים וחתולים. עזרו לנו.בוויז: תנו לחיות לחיות-כפר רות 036241776 שלוחה 3תודה ענקית וחיבוק גדול לחיילים היקרים! For licensing/usage please contact licensing@viralhog.comPosted by ‎תנו לחיות לחיות-העמוד הרשמי‎ on Lunes, 25 de enero de 2016 https://www.facebook.com/LetLive.Israel/videos/1340684289291046/

Publicidad

La escena, compartida en Facebook, ha conmovido a miles de cibernautas, y demuestra una vez más que no hay fuerza más poderosa que el amor, y más si es el de una madre.

Un pianista sin manos que demuestra que no hay límites

Para los que viven quejándose por pequeñeces y buscando “imposibles” donde probablemente no los hay, va dedicada esta historia que tiene como protagonista a un joven ruso con una voluntad de hierro.

Publicidad

Dicen los que saben que la técnica para tocar piano no reside en las manos sino en el cerebro. Y este pianista lo tiene claro. Asumió el reto de aprender a tocar el instrumento sin algo que para otros sería un despropósito. No tiene manos, pero ese no es obstáculo para desplegar todo su talento.

Un video inspirador que circula en internet y que les recuerda a los pesimistas que los únicos límites en la vida los pone el hombre y no el destino.