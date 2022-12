Amor eterno: pagó una cena romántica en un restaurante y puso en la mesa las cenizas de su esposa

Un hombre mayor llora sin consuelo frente a un par de copas de vino y el recuerdo de su pareja que ya no está, una historia conmovedora del día de los enamorados.

La imagen fue captada en un restaurante de Corpus Christi, Texas (EE. UU.), por Chasidy Gwaltney, una mujer conmovida con lo que sucedía en la mesa vecina.

Comenzó a comer, a sabiendas de que lo haría en solitario, y las lágrimas brotaron inevitablemente.

Ocurrió en el día de San Valentín y Gwaltney decidió publicar esta dolorosa escena en su perfil en Facebook, no sin antes recordar la importancia de disfrutar en vida a los seres amados.

“Podemos olvidar dar un beso de despedida, decir ‘te amo’ o simplemente estar tan atrapado en lo que hacemos que no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que significan tanto para nuestra pareja”, escribió.



El hombre, sentado frente a una botellita en la que reposaban las cenizas de su esposa amada, dejó sin querer una lección para todos.

“Ama a tu pareja mientras tengas la oportunidad. Nunca sabrás lo que el mañana traerá o te quitará”, sentenció Gwaltney.