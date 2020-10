¿Amor incondicional?: mujer de 51 años dará a luz a su nieto

Breanna Lockwood ha mantenido un diario virtual sobre el proceso, que se ha convertido en viral por lo inusual.

Así lo describe la joven en una de sus publicaciones:

“¡Mi nombre es Breanna y mi esposo es Aaron! ¡En el medio está mi dulce mamá, quien está cargando a nuestro bebé como vientre subrogado!

Estamos supremamente felices, pero ha sido un camino largo y duro para llegar aquí. Después de muchos años de infertilidad y pérdidas, nuestro médico nos dijo por último que mi útero era incapaz de tener un hijo.

En nuestro camino para convertirnos en padres, tuve algunos abortos espontáneos y uno que requirió un legrado y desarrollé una afección llamada Síndrome de Asherman, por el cual se forman bandas de tejido cicatricial dentro del útero. Se puede producir después de un legrado. Google te dirá que es raro, pero eso no es cierto. La mayoría de las veces no se diagnostica. No tenía idea de que esto podría suceder antes de ingresar al quirófano ese día, y todavía estoy devastada por ello.

Publicidad



Mi mamá me dijo varias veces que se ofrecía a ser madre subrogada. ¿Mi respuesta? Me reí. "¿¡Estás loca!?", jajaja. No pensé que eso fuera posible. ¡Mi mamá, Julie, tiene 51 años y ya había pasado por la menopausia!

Pero ella fue persistente. Una cosa acerca de mi mamá es que cuando se propone algo lo intenta. Ella es una atleta incondicional, que ha completado múltiples maratones de Boston y le encanta la salud y el fitness. Se fija una meta y la persigue.

Como ya habíamos pasado por la fertilización in vitro, y mi esposo y yo no tuvimos problemas para crear embriones con mi óvulo y su esperma. La mitad del trabajo estaba hecho. Nuestros embriones ya estaban congelados esperándonos. Una vez que nuestro médico de fertilidad estuvo de acuerdo, preparó el cuerpo de mi madre para el embarazo, sacándolo de la menopausia a través de la terapia hormonal. Y el resto de las cosas se dieron.

¡Julie tiene 36 semanas de embarazo de nuestra bebé! ¡Su primera nieta! Este ha sido el viaje más salvaje de nuestras vidas. Estamos muy agradecidos con mi mamá por habernos dado esta oportunidad. No creo que haya habido una mañana en la que no me despierte y me pellizque.

¡Gracias por acompañarnos en esta aventura! Nos encanta escuchar lo lejos que ha llegado esta historia, comenta a continuación de dónde eres”.

Publicidad

El diario virtual de Brenna ya tiene 102 mil seguidores y la bebé nacerá pronto.