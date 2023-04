Amor por partida doble: hombre le pidió matrimonio a su pareja tras el nacimiento de su hija

Sofi, una recién nacida, inspiró una doble historia de amor: la de un padre emocionado que aprovechó su llegada al mundo para pedirle matrimonio a la mamá de esta hermosa bebé.

Ocurrió en un hospital de Inglaterra. Los médicos de ese centro asistencial aseguraron que no recuerdan haber vivido un momento tan especial y lleno de cariño.

El video de esta propuesta de matrimonio cuenta con más de 10 millones de reproducciones en TikTok, sin lugar a duda, una historia que conmovió corazones.

Con el sí de la mamá llegó la segunda parte de esta historia, la del emocionado hombre cargando por primera vez a la bebé. Se cruzaron la mirada de un padre conmovido con el milagro de la vida y la de Sofi, en medio de una paz infinita.

Otras historias de #LoMásTrinado

Vincent Dransfield nació el 28 de marzo de 1914 y vive de forma independiente en el municipio de Little Falls, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde reside desde 1945. A sus 109 años, el abuelo recorre la ciudad en su automóvil todos los días y desempeña las funciones diarias sin necesidad de recibir ayuda.

Dransfield se mueve entre el segundo piso y el sótano de su vivienda para cocinar, acostarse, lavar la ropa y realizar otras actividades de su vida cotidiana. Se baña solo y se desplaza por la ciudad en su vehículo comprando comestibles, el almuerzo o haciendo los mandados que su familia necesita.

El adulto mayor tiene un hijo, tres nietos y siete bisnietos y su estado de salud supera el de algunos de sus familiares más jóvenes. “Él no tiene dolores de espalda. No tiene los dolores y molestias diarios que yo, a los 48 años, tengo. No tiene dolores de cabeza, nada de eso. Es una locura”, declaró su nieta Erica Lista en una entrevista con el medio Today.

El hombre de 109 años nunca ha enfrentado una enfermedad significativa que deteriore su salud, por lo que disfruta de una longevidad saludable en mente y cuerpo. Aunque vivía para su esposa, quien murió en 1992 a los 54 años, el abuelo decidió seguir adelante con la actitud positiva que lo caracteriza.

El centenario, que pasó más de 80 años sirviendo al departamento de bomberos voluntarios local, reveló los secretos para llevar una larga vida.