Amor y creatividad: madre crea carrito de cartón para que hijo no se pierda caravana de graduación

👨‍🎓 Unos padres de Veracruz, crearon un carrito de carton con tal de no perderse la caravana de graduación de su hijo Santiago; el no tener un auto para asistir no fue un obstáculo.

El amor de papás es inmenso y son capaces de hacer cualquier cosa por ver felices a sus hijos 🥰 pic.twitter.com/h8o7cSMjkH