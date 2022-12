Amores perros: así rescataron a una pitbull abandonada y sus siete cachorros

El cuerpo de Sansa muestra que acaba de ser mamá y que sus crías se están amamantando. Ella, sin embargo, luce cansada. No es para menos, la vida no ha tratado bien a esta pitbull abandonada y que parió en la calle.

Voluntarios del grupo de rescate animal Hope For Paws llegaron hasta un vecindario de Los Ángeles, Estados Unidos, para ayudar a la madre y a sus bebés.

La docilidad de Sansa sorprendió a los rescatistas que le pusieron un lazo y la distrajeron con algo de comida, para que otros pudieran ir por los cachorros.

Y es que esta perrita no encontró otro lugar que una vieja casa abandonada para que, bajo su estructura, trajera al mundo a siete crías.

En el video del rescate, que superaba este viernes el medio millón de reproducciones, se puede ver la cuna improvisada en una esquina sucia y oscura. Allí, muy débil, yacía la camada.

Sacaron a los perritos, uno a uno, para luego reunirlos con su madre.

En cuestión de días, los siete pitbulls se fortalecieron. Su historia no solo ha conmovido a miles de cibernautas, sino también a familiar que se pusieron en contacto con la organización para adoptar a los cachorros.

Hoy, la única que espera por un hogar es Sansa.



