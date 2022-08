Anécdota de película: se quedó dormido en cine y lo dejaron encerrado hasta el otro día

El creador de contenido mexicano Mikelss Sánchez se hizo viral esta vez al compartir una anécdota de película: se quedó encerrado en el cine luego de dormirse durante la función.

Así lo registró en varios videos que publicó en su cuenta de TikTok y que no tardaron en hacerse virales. Según contó, fue a ver la película de ‘Thor: amor y trueno’, pero le ganó el sueño y, cuando despertó, se dio cuenta de que ya no había nadie en el lugar y lo habían dejado encerrado.

“Me quedé dormido en la sala, ya no había nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?”, exclamó Sánchez.

El hombre esperaba que cuando entraran a limpiar lo despertaran, pero al parecer se fueron sin percatarse de que él estaba ahí.

Al ver que no tenía forma de salir, le tocó buscar donde acomodarse para pasar la noche y esperar al día siguiente que llegara alguien para poder irse a su casa en Querétaro.

En la mañana, un empleado de limpieza fue quien lo encontró y ayudó para irse a su casa a descansar.

“Me dijo ‘¿tú qué haces aquí, joven?’ y le dije ‘señor, no me lo va a creer’”, contó en medio de risas.

Luego, en otro video, Mikelss bromeó con lo que le pasó: “Así que ya saben amigos, cuando no tengan para el hotel, compren una entrada en la última función y quédense dormidos”.