Antes de casarse le envió descarado mensaje a su ex, pero ella lo dejó al descubierto

Como un completo descaro han calificado muchos en redes sociales el mensaje de un hombre a su ex antes de casarse. La mujer reveló el supuesto chat dejando al descubierto las intenciones del que alguna vez fue su pareja y que estaba por contraer matrimonio.

Lo que parecía una conversación normal fue subiendo de tono cuando el hombre, luego de preguntarle a la mujer si estaba con alguien, le escribió: “Quiero darme una vuelta por mi pasado y tú haces parte”.

La mujer respondió tajantemente al insólito comentario: “Te felicito, pero yo no estoy para eso. Para mí eso es pasado, no me interesa removerlo y menos ahora que vas a casarte”. También hizo énfasis en que ahora ella solo lo considera un amigo.

Este fue el chat compartido por una usuaria de Twitter.

Ante el comentario, ella le preguntó al hombre si estaba borracho, pero él contestó que no. “Solo quería ver que opinabas… Sí, me gustaría estar contigo una vez más”, dijo.

La publicación se hizo viral en Twitter Colombia, donde la joven que compartió la historia quiso advertir a la futura esposa de su ex: “María Chamorro si ves esto por favor no te cases”.