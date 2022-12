Apocalíptica tormenta de granizo en playa de Siberia

Tenebroso, espantoso, amenazante. Todos los adjetivos se valen al momento de ver cómo un día de playa se transforma en una tormenta que descarga granizo del tamaño de una pelota de golf. Esto fue lo que ocurrió en la playa siberiana de Novosibirsk.

El video, publicado en internet por Nikita Dudnik, parece una película de ciencia ficción.

Un viento inusual empezó a tornarse molesto para los bañistas, que tuvieron que agarrar sus pertenencias para que no terminaran en el mar.

En cuestión de segundos, todo se oscureció y la lluvia hizo su arribo, pero no llegó sola.

La naturaleza descargó granizo del tamaño de una pelota de golf. Una tormenta apocalíptica que aterrorizó a los bañistas prácticamente desprovistos de cualquier refugio.

En las imágenes, sobresale una pareja que lo único que encontró para protegerse fue una toalla. También se ve a una mujer mayor salir del mar cuando el granizo caía con violencia en la playa.

Medios locales informaron que la temperatura bajó abruptamente de los 41 a los 20 grados centígrados.

Este video , que se ha hecho viral casi de inmediato, suma dos millones de visitas en menos de dos días.

