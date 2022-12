Apocalíptica tormenta eléctrica iluminó el cielo en Australia

El impresionante fenómeno se produjo debido a constantes cambios de temperatura que generan la energía suficiente para los relámpagos.

Las imágenes fueron captadas por Geoff Green, cuando el ciclón tropical Dahlia se dirigía a la costa norte de Kimberley, en Australia Occidental.

"Son bastante comunes en Kimberly, pero como esa área es muy remota, no hay muchas personas viviendo. Las posibilidades de que se filme no son muy comunes", aseguró Graeme Brittain, meteorólogo, en entrevista con el medio australiano Nine News.

"En el norte de Australia, hay mucho calor y canales dispersos de aire, así que vemos tormentas eléctricas en ese sitio", añadió.

De igual forma resaltó que los interesados en apreciar el fenómeno natural deben estar a una distancia prudente ya que, si están demasiado cerca, pueden ser alcanzados por un rayo.

El video, publicado en YouTube, suma más de 82.000 reproducciones.

